Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimize taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA Kargu'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz Kargu, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize Kargu'ları teslim ettik - Son Dakika

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