İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize METE tabancalarından teslim ettik - Son Dakika
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İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize METE tabancalarından teslim ettik

07.05.2022 14:39

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarından güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarından güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik" dedi.

İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize METE tabancalarından teslim ettik
İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize METE tabancalarından teslim ettik
İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize METE tabancalarından teslim ettik
İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize METE tabancalarından teslim ettik

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize METE tabancalarından teslim ettik - Son Dakika


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