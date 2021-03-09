İsmail Demir: HİSAR-O+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçti - Son Dakika

İsmail Demir: HİSAR-O+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçti
09.03.2021 12:11
İsmail Demir: HİSAR-O+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçtiSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-O+ Hava Savunma Sisteminin en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçtiğini duyurdu.
İsmail Demir: HİSAR-O+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçti
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-O+ Hava Savunma Sisteminin en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçtiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Başta proje ortakları Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) ve ROKETSAN olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.
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