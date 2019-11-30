İsmail Demir: "İhracatta ligler var"
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in kürsüye çıkması Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:39 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in kürsüye çıkması
Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu. (1)
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