İsmail Demir: Kampanyaya 10 milyon lira destek veriyoruz - Son Dakika

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii ailesi olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, savunma sanayii ailesi olarak ilk etapta Askeri Elektronik Sanayii (Aselsan), Hava Elektronik Sanayi (Havelsan), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (Tusaş), Roketsan, Tusaş Motor Sanayii (TEI), Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ve Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK) firmalarımızla toplam 10 milyon TL destek veriyoruz. Savunma sanayii ailemizin bütün paydaşlarını ve çalışanlarımızı da bu kampanyaya davet ediyor, verdikleri ve verecekleri destekler için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -