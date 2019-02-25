Son Dakika Haberleri: İsmail Demir: "Küresel Güç Türkiye Vizyonu Bizim İçin Bir Dönümün Başlangıcı Anlamını Taşımaktadır"

İsmail Demir: "Küresel Güç Türkiye Vizyonu Bizim İçin Bir Dönümün Başlangıcı Anlamını Taşımaktadır"

1 saat önce

- Düzenlenen iş birliği imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in gelişi Salondaki katılımcılardan görüntüler Tanıtım filminin izletilmesi Demir'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında...

- Düzenlenen iş birliği imza töreni
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in gelişi
Salondaki katılımcılardan görüntüler
Tanıtım filminin izletilmesi
Demir'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, düzenlenen törende konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:56 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, İsmail Demir, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Oscar Töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Mahershala Ali Aldı 2019 Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Yönetmen Ödülünü Alan, Meksikalı Yönetmen Alfonso Cuaron Oldu

Bakan Selçuk Sinyali Verdi! Eğitim Sisteminde Köklü Değişiklikler Olacak Müziğe Ara Vererek Zeytinyağı Üretimine Başlayan Şarkıcı Ege: Tüm Birikimim Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:49:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsmail Demir: "Küresel Güç Türkiye Vizyonu Bizim İçin Bir Dönümün Başlangıcı Anlamını Taşımaktadır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]