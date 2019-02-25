İsmail Demir: "Küresel Güç Türkiye Vizyonu Bizim İçin Bir Dönümün Başlangıcı Anlamını Taşımaktadır"
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- Düzenlenen iş birliği imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in gelişi Salondaki katılımcılardan görüntüler Tanıtım filminin izletilmesi Demir'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında...
- Düzenlenen iş birliği imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
'in gelişi
Salondaki katılımcılardan görüntüler
Tanıtım filminin izletilmesi
Demir'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, düzenlenen törende konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:56 Kaynak: AA
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