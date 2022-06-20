Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İHA-MİLDAR projemiz kapsamında geliştirilen sentetik açıklıklı radarımız MİLSAR, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun. MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak dedi.

Kaynak: DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsmail Demir: MİLSAR-AKSUNGUR entegrasyonu başarıyla yapıldı - Son Dakika

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