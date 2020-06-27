İsmail Demir: Mobil X- Ray cihazı hastanelerin kullanıma sunulacak - Son Dakika

İsmail Demir: Mobil X- Ray cihazı hastanelerin kullanıma sunulacak
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından üretilen Mobil X- Ray cihazının, Conformite European (CE) onayının alınmasıyla klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından üretilen Mobil X- Ray cihazının, Conformite European (CE) onayının alınmasıyla klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ASELSAN üretimi Mobil X-Ray cihazı 'CE Belgesi'ni almak için Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. CE onayının alınması ile birlikte Mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 19:22 Kaynak: DHA
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