Son Dakika Haberleri: İsmail Demir: "S400 alıp Doğu Akdeniz'de denklemi değiştirelim diye bir planlama yok"
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İsmail Demir: "S400 alıp Doğu Akdeniz'de denklemi değiştirelim diye bir planlama yok"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde soruları cevapladı.

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde soruları cevapladı. (2)
İsmail Demir: S400 alıp Doğu Akdeniz'de denklemi değiştirelim diye bir planlama yok
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:58 Kaynak: AA
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