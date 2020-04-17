Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HAVELSAN tarafından entegre edilip testleri tamamlanan Denizaltı Komuta Kontrol Sisteminin, Hızır Reis denizaltısına kurulmak üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim ettiklerini duyurdu.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, savunma sanayiinin gerekli tedbirleri en üst düzeyde uygulayarak çalışmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "HAVELSAN tarafından entegre edilip testleri tamamlanan Denizaltı Komuta Kontrol Sistemini, Hızır Reis denizaltımıza kurulmak üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığımıza teslim ettik" dedi. - ANKARA