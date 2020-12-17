İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor."
17.12.2020 10:37
İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor.
İsmail Demir: "(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor."
İsmail Demir, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › İsmail Demir: '(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor.' - Son Dakika Ekonomi
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