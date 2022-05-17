İsmail Demir: Savunma ve havacılık sanayi ciromuz 10 milyar dolar barajını aştı - Son Dakika
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İsmail Demir: Savunma ve havacılık sanayi ciromuz 10 milyar dolar barajını aştı

17.05.2022 13:01

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sanayi sektör ciromuz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak tekrar pandemi öncesi rakamlara döndü" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sanayi sektör ciromuz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak tekrar pandemi öncesi rakamlara döndü" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (SAHA) İstanbul tarafından düzenlenen '4'üncü Savunma Sanayii Buluşmaları'na çevrim içi katıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın faliyetlerine ilişkin konuşan Demir, 20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayının 800'lere vardığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu projelerin yarısından fazlası son 6 yılda başlatıldı. 20 yıl önce 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada 60 milyar doları aşkın bir proje hacmine ulaşıldı ve bu daha da artma eğiliminde. Sektörümüze dair güncel bazı rakamları da ilk kez açıklamak isterim. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği'nin (SASAD) hazırladığı 2021 yılı sektör performans verilerine göre, savunma ve havacılık sanayi sektör ciromuz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak tekrar pandemi öncesi rakamlara döndü. Sektörümüzün aldığı yeni sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 civarında artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 600 milyon doları geçti. Bu yılın sonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz."

'4 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OLMASINI HEDEFLİYORUZ'

Gelinen noktanın ve elde edilen başarıların hepsinin sistemli bir çalışmanın ürünü olduğunu aktaran İsmail Demir, şöyle konuştu:

"5 yıl öncesinde bugünkü konumumuzdan bahsettiğimizde hayalperestlik olarak görenler olabilirdi. Olumsuzlukları göz ardı ederek ekosistemimizin büyük gayretleriyle bugünlere geldik. İnanıyorum ki aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğimiz sürece 10 yıl içerisinde savunma sanayi alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmamız işten bile değil. Savunma sanayi ürünlerimizi dünyanın ilgiyle takip ettiğini söyleyebiliriz ve bazı alanlarda oyun değiştirici olduğumuzu da dünya artık itiraf eder hale geldi. Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'e, İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi ise 228'e çıktı. 20 yıl önce yıllık sadece 248 milyon dolarlık bir ihracatımız varken, 2021 yılını 3 milyar 224 milyon dolar gibi rekor bir seviyede kapattık. 2022'nin rakamlarının da 4 milyar doların çok üzerinde olmasını hedefliyoruz."

HABER: ANKARA, (DHA)-

İsmail Demir: Savunma ve havacılık sanayi ciromuz 10 milyar dolar barajını aştı
İsmail Demir: Savunma ve havacılık sanayi ciromuz 10 milyar dolar barajını aştı
İsmail Demir: Savunma ve havacılık sanayi ciromuz 10 milyar dolar barajını aştı
İsmail Demir: Savunma ve havacılık sanayi ciromuz 10 milyar dolar barajını aştı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma ve Havacılık Sanayii Ciromuz 10 Milyar Dolar Barajını Aştı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma ve Havacılık Sanayii Ciromuz 10 Milyar Dolar Barajını Aştı Savunma ve havacılık sanayii cirosu 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aştı Savunma ve havacılık sanayii cirosu 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aştı
Kaynak: DHA

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