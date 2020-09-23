İsmail Demir: "Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında" - Son Dakika

İsmail Demir: "Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor" açıklanmasında bulundu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, savunma sanayinin Türk askerine sahada fark oluşturacak ürünleri sunmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. @STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik'in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak."