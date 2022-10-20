Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA'mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza teslim ettik. Böylece TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu. Hayırlı olsun dedi.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İnsansız Hava Aracı, İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsmail Demir TB2'ler, Sahil Güvenlik envanterine girdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.