İsmail Demir TEBER'in Aksungur'dan atışının başarılı gerçekleştiğini duyurdu - Son Dakika

İsmail Demir TEBER'in Aksungur'dan atışının başarılı gerçekleştiğini duyurdu

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan'ın ürettiği TEBER'in Aksungur'dan atışının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEBER güdüm kiti mühimmatının ilk kez bir İHA'dan atıldığına dikkat çekerek, Roketsan'ın ürettiği TEBER'in Aksungur'dan atışının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi.