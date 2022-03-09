İsmail Demir: Türkiye'nin stratejik ürünlerde dışa bağımlılık lüksü olamaz - Son Dakika
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İsmail Demir: Türkiye'nin stratejik ürünlerde dışa bağımlılık lüksü olamaz

09.03.2022 13:00

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme noktasında önemli adımlar attıklarını belirterek, "Türkiye'nin stratejik ürünlerde 'dışa bağımlılık' diye bir lüksü olamaz, bu konuda kendimize yetmeliyiz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme noktasında önemli adımlar attıklarını belirterek, "Türkiye'nin stratejik ürünlerde 'dışa bağımlılık' diye bir lüksü olamaz, bu konuda kendimize yetmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen 'Verimlilik Topluluğu Liderlik Kampı 22' programına katıldı. Burada öğrencilere hitap eden Demir, Ukrayna- Rusya savaşını hatırlatarak, "Dünyada çatışma bölgelerine baktığınızda etrafınız ateş çemberi. Son gelişmeler de işin nereye gittiğini gösteren bir örnek teşkil ediyor. Demek ki bu ortamda Türkiye'nin kendi kendine yetmek ve güç oluşturmaktan başka alternatifi olmadığını görüyoruz. Güç bugün artık teknoloji, bilim ve sahada var olabilecek, sürpriz etkisi yapacak, hasımlarınıza fırsat vermeyecek teknoloji ve kabiliyete sahip olmak anlamına geliyor. Bu da tabi sadece laf ile olmuyor" dedi.

'TAVİZ OLMAMASI GEREK'

İsmail Demir, dijital çağa geçildiğini ve bilgiye erişimin çok kolay olduğunu söyledi. Teknolojinin en çok kullanılması gereken alanların başında savunma sanayisinin geldiğini vurgulayan Demir, "Ulusların bilek güreşi yaptığı, üstünlüklerini gösterdikleri, zamanı gelince vahşi şekilde ezerek, kan dökerek hayata koydukları unsur bu. O halde biz kanımızın dökülmesini istemiyorsak ülkemizde barışın, huzurun olmasını istiyorsak bu konuda taviz olmaması gerekiyor. Hızlı gelişimde, teknoloji çağında umudumuz gençlerde. Bugünlerde yaptığınız çalışmalar, bu faaliyetler hayat boyu tecrübe oluşturacak. En önemli unsur umutsuz olmamanız, ülkemizin sizlere çok ihtiyacı var. Proje faaliyetleri, oluşturulan topluluklar çok önemli. Geleceğe umutla bakmanız lazım. Bugün konuştuğumuz projelerde, 10 yıl önce konuşmadığımız kavramları konuşuyoruz, iddialıyız, hayallerimiz büyük. Sizler ne kadar donanımlı olursanız bizler de sizlerin donanımlı olmanız için ne kadar önünüzü acarsak o hayallere umutla bakarız" diye konuştu.

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak iddialı oldukları projelerde gençlerle yürümek istediklerini söyleyerek, "Önünüzün kapalı olduğunu düşündüğünüz zaman bizlere ulaşmaya çalışın. Önünüzün tıkalı olduğunuzu düşünmenizi istemiyoruz, öyle düşünürseniz bu bizim sorunumuz. Bir şeyler yapmak istiyorsanız, 'Biz donanımlı olmak istiyoruz ama şu bürokrasi bizi engelledi' diyorsanız bu, bizim sorumluluğumuz. Bunun altından kalkmak, önünüzü açmamız gerekiyor. Çeşitli yarışmalar ve projeler ile sizlerin önünü açacağız. Yaptığımız işler ile kendimizi göstermek, savunma sanayisinde yaptıklarımızla bunu göstermek istiyoruz. Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme noktasında çok kararlıyız, önemli adımlar attık. 'Dışa bağımlılık' diye bir kavram da aslında kabul etmiyoruz. Türkiye'nin stratejik ürünlerde 'dışa bağımlılık' diye bir lüksü olamaz, bu konuda kendimize yetmeliyiz" dedi.

İsmail Demir: Türkiye'nin stratejik ürünlerde dışa bağımlılık lüksü olamaz
İsmail Demir: Türkiye'nin stratejik ürünlerde dışa bağımlılık lüksü olamaz
İsmail Demir: Türkiye'nin stratejik ürünlerde dışa bağımlılık lüksü olamaz

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Teknoloji Üniversitesi, İsmail Demir, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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