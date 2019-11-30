Son Dakika Haberleri: İsmail Demir: "Uluslararası Savunma Sanayi fuarlarına katılımda da ısrarla devamlılığı sağlamamız...
Son Dakika Güncel İsmail Demir: 'Uluslararası Savunma Sanayi fuarlarına katılımda da ısrarla devamlılığı sağlamamız... - Son Dakika

İsmail Demir: "Uluslararası Savunma Sanayi fuarlarına katılımda da ısrarla devamlılığı sağlamamız...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuştu. (3)

İsmail Demir: Uluslararası Savunma Sanayi fuarlarına katılımda da ısrarla devamlılığı sağlamamız...

İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:27 Kaynak: AA
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