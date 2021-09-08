Üye Girişi
İSMAİL DEMİR: ÜRETİM HEDEFLEYEN ŞİRKETLERİMİZE KAYNAK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ - Son Dakika

İSMAİL DEMİR: ÜRETİM HEDEFLEYEN ŞİRKETLERİMİZE KAYNAK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

08.09.2021 16:15

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun faaliyetlerine atılan imzalardan sonra başlayacağız.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun faaliyetlerine atılan imzalardan sonra başlayacağız. Yüksek teknoloji ve savunma sanayi odaklı üretimi hedefleyen, ihracatı artırma, ithalatı ikamesi potansiyeli yüksek şirketlerimize kaynak oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen 'Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' imza törenine katıldı. Törende Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Savunma Sanayi Başkanlığı Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da yer aldı. Burada konuşan İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını bitirme hedefinin iyi noktaya geldiğini, Türkiye'nin artık teknoloji ithal eden değil teknoloji ihraç eden ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam ettiğini söyledi. Demir, "Türkiye'nin orta vadeli ekonomik programında yer alan ve büyüme politikalarında da yer alan yerli ve milli üretimin desteklenmesi hedefleriyle doğru orantılı olarak, özellikle kritik sektörlerde faaliyet gösteren ve yüksek teknoloji alanında üretim yapan ve ihracatı hedefleyen firmalarımızı bu fon kapsamında desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

'FAALİYETLERE İMZADAN SONRA BAŞLIYORUZ'

Savunma Sanayi Başkanlığı himayesinde, Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. liderliğinde; Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ortaklığı ile yola çıktıklarını söyleyen Demir, "Sanayinin itici gücü konumundaki savunma sanayimiz de ülkemizin büyümesine büyük katkı sağlamıştır. Bu veriler bizlere yerli ve milli üretimin ülkemizin geleceği için ne kadar önemli olduğu hususunda önemli mesajlar vermektedir. Bu yolun amacı; savunma sanayimizin dışa bağımlılığını bitirmek ve ülke ekonomimize katkı sunmak için güç birliği yaparak, ülkemizde girişim sermayesi yatırımları yapmak. Yüksek teknoloji ve savunma sanayi odaklı üretimi hedefleyen, ihracatı artırma, ithalatı ikamesi potansiyeli yüksek şirketlerimize kaynak oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINI AMAÇLIYORUZ'

Savunma Sanayi Başkanı Demir, Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, faaliyetlerine attıkları imzalardan sonra başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme potansiyelinden ve bölgesel güç olma vizyonuna fayda sağlayacak olan bu fon ile şirketlerimizin uluslararası arenada rekabetçi hale gelebilmelerini sağlayarak, savunma sanayii alanındaki dışa bağımlılığımızı azaltan yetenek ve kapasitesinin artırılmasını amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan 'Küresel Güç Vizyonu'na uygun şekilde, yol gösterici bir Türkiye için, Türk savunma sanayiini özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimize de sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte azim ve kararlılıkla atacağımız adımlarla ulaşacağımıza inanıyorum. Bu fon sürecine başından beri destek veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan'a teşekkür ediyor, Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.'ye, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına, Ziraat Katılım Bankasına, Vakıf Katılım Bankasına çalışmalarında başarılar diliyorum. Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Yapılan konuşmaların ardından 'Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun imza töreni gerçekleştirildi.

İSMAİL DEMİR: ÜRETİM HEDEFLEYEN ŞİRKETLERİMİZE KAYNAK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ
İSMAİL DEMİR: ÜRETİM HEDEFLEYEN ŞİRKETLERİMİZE KAYNAK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ
İSMAİL DEMİR: ÜRETİM HEDEFLEYEN ŞİRKETLERİMİZE KAYNAK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ
İSMAİL DEMİR: ÜRETİM HEDEFLEYEN ŞİRKETLERİMİZE KAYNAK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

Savunma Sanayi, İsmail Demir, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSMAİL DEMİR: ÜRETİM HEDEFLEYEN ŞİRKETLERİMİZE KAYNAK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ - Son Dakika


Son Dakika

Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim 17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı 17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı 17:11 Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı
Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım 17:03 Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı 16:55 Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor 16:34 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi 15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez 15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı

Son Dakika Haberleri
17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı
17:03 Yıldız Tilbe aşı olduğu yönündeki haberleri yalanladı: Olmadım ve asla olmayacağım
16:54 Sarı-lacivertli takımın sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e kiralandı
16:51 Facebook çalışanlarının tüm WhatsApp mesajlarını okuyabildikleri iddia edildi! Hatta sadece mesaj okuyacak 1000 kişi, işe alınmış
16:33 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor
16:26 Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı
16:15 Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi
16:08 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum
Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davada el ele verdi! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası         
17:42
Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum         
17:25
Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kanlıca mantarının kilosu 50 TL'den satılıyor         
17:19
Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı         
17:11
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor         
16:52
Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı         
16:27
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı         
15:46
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız         
15:02
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 17:57:16. #1.11#
SON DAKİKA: İSMAİL DEMİR: ÜRETİM HEDEFLEYEN ŞİRKETLERİMİZE KAYNAK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement