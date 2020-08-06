İsmail Demir: Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızın yenilerini teslim ettik - Son Dakika

İsmail Demir: Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızın yenilerini teslim ettik

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarının yenilerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarının yenilerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini duyurdu. Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımız son sürat devam ediyor. Son olarak Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızın yenilerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik" dedi.9 personel taşıyabilen Vuran, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip. Araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor.



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:03

Kaynak: DHA

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