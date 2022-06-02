İSMAİL DEMİR VURUCU GÜCÜMÜZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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İSMAİL DEMİR VURUCU GÜCÜMÜZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

02.06.2022 10:13

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Elimizdeki silah, mühimmat ve bunların hassasiyetlerini sürekli geliştiriyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Elimizdeki silah, mühimmat ve bunların hassasiyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Her harekatta başka bir yenilik, başka bir unsuru cepheye sürmekle ilgili faaliyetimiz var. Vurucu gücümüz hassasiyet ve etkinlik açısından artmaya devam ediyor. Bu artışın da meyvelerini görmeye devam edeceğiz dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kırıkkale Üniversitesi'nin 30'uncu yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Yakın Geleceğin Büyük Türkiye'sinde Yerli ve Milli Ürün Atağı' konulu sempozyumda üniversite öğrencileriyle buluştu. Demir, sempozyumun basına kapalı yapılan soru-cevap bölümünün ardından çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Demir, insansız hava araçlarının yetkinliği ve sahadaki performansının bütün dünyada bilinen ve takdir edilen bir ölçüde olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi

Terörle mücadele ve son harekatlarda da bu etkinliği sahada göstermeye devam edecek. Hatta her geçen gün silahlı insansız hava araçlarımızın (SİHA) kullandığı silahlarımızın ve araçların kabiliyetleri giderek artıyor. Onları da sahada göstermeye devam edeceğiz. SİHA'ların üzerindeki mühimmatların yanında çeşitli bomba ve akıllı mühimmatlarımız terörle mücadelede kullanılmaya devam edecek. Bu açıdan çok iyi bir noktadayız. Gerek ROKETSAN, gerek Makine Kimya Endüstrisi (MKEK) geniş ölçüde bu tür mühimmatları ve silahları üretmeye devam ediyor. Bir taraftan TÜBİTAK, SAGE, bir taraftan diğer araştırma kuruluşlarımız ASELSAN, TUSAŞ, MKEK'imiz bu konuda güvenlik güçlerimizin, ordumuzun arkasındaki vurucu gücü ve teknolojiyi oluşturuyor. Bu konuda milletimizin içi rahat edecek. Burada oluşturulan kabiliyetlerle terörün ve teröristlerin kafalarını ezmeye devam edeceğiz. Elimizdeki silah, mühimmat ve bunların hassasiyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Her harekatta başka bir yenilik, başka bir unsuru cepheye sürmekle ilgili faaliyetimiz var. Vurucu gücümüz hassasiyet ve etkinlik açısından artmaya devam ediyor. Bu artışın da meyvelerini görmeye devam edeceğiz dedi.

İSMAİL DEMİR VURUCU GÜCÜMÜZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR
İSMAİL DEMİR VURUCU GÜCÜMÜZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR
İSMAİL DEMİR VURUCU GÜCÜMÜZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR
İSMAİL DEMİR VURUCU GÜCÜMÜZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

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Kaynak: DHA

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