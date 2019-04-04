Son Dakika Haberleri: İsmail Demirci'ye Tebrik Ziyaretleri

İsmail Demirci'ye Tebrik Ziyaretleri

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre, Hakkari'nin Durankaya beldesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen İsmail Demirci'ye tebrik ziyaretleri sürüyor.

İsmail Demirci'ye Tebrik Ziyaretleri, System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre, Hakkari'nin Durankaya beldesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen İsmail Demirci'ye tebrik ziyaretleri sürüyor.

Demirci, Çevre Yolu'ndaki ofisini ziyaret eden vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Demirci, yaptığı açıklamada, beldede güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

Vatandaşların hizmetin en güzeline layık olduğunu aktaran Demirci, "Halkın teveccühü bize ayrı sorumluluk vermiştir. Destek veren herkese teşekkür ederim. Hakkari'de 2 yılda yapılan hizmetleri herkes gördü. Bizler de hizmet odaklı hareket edip iyi işler yapacağız, inşallah." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:06 Kaynak: AA

AK Parti, Durankaya, Hakkari, İsmail Demirci, Güncel
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