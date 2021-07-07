TRT1'de ekrana gelen 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde 'Faysal' karakterini canlandıran ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, yaklaşık 10 aydan bu yana nişanlı olduğu Hande Ünal ile hayatını birleştiriyor.
Düğün yeri olarak memleketi Manisa'yı seçen çift, kına gecesini de dün evin bahçesinde gerçekleştirdi. Genç çift, pandemi koşulları nedeniyle aşırı davetlinin olmayacağı törende mutluğa adım atacaklar.
İşte genç çiftin kınasından ilk görüntüler:
Son Dakika › Magazin › Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor - Son Dakika Magazin