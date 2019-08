İsmail Emrah Karayel, "Lavanta denince akla Kayseri gelecek"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte Develi ilçesindeki lavanta tarlasında incelemelerde bulunarak, "İyi tarım uygulamalarını yöremize kazandırmak için çalışıyoruz.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte Develi ilçesindeki lavanta tarlasında incelemelerde bulunarak, "İyi tarım uygulamalarını yöremize kazandırmak için çalışıyoruz. Lavanta denince akla ilk gelecek şehirler arasında Kayseri de olacak" dedi.



Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde lavanta üreticisi Mehmet Balcı'nın tarlasında AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Develi Kaymakamı Murat Duru ve ziraat odası başkanları ile birlikte incelemeler yaptı.



AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "Develi'mizdeki güzel uygulama örneklerinde bir tanesi tabi bu ziyaretin öncesini anlatmak lazım Bünyan, Develi ve Tomarza belediye başkanlarıyla görüştüğümüzde özellikle yöremizde Kayseri'mizde diğer yerlerde de benzer çalışmalar var. Alternatif ve daha fazla gelir getirici ürünlerin belirlenmesi ve bunların ekilmesi konusunda hazırlıklar çalışmalar yapılması gündeme geldi. Görüşmelerimiz sırasında Develi Kaymakamımızda bizimle beraberdi, kendisi Sindelhöyükte, iyi uygulama örneği olduğunu onu yerinde görmemizin faydalı olacağını iletti. Bunun üzerine Tarım İl Müdürümüz, Develi Kaymakamımız, Ziraat Odası Başkanımız, Tomarza Belediye Başkanımız, Develi Belediye Başkan Yardımcımız, Tomarza ilçe Başkanlarımız, Ziraat Odası başkanlarımız ve her açıdan hem Ziraat Odaları açısından hem Tarım Müdürlükleri açısından, Mülki idare hemde siyasi olarak birlikte burayı incelemiş olduk" dedi.



Karayel, "Güzel bir çalışmanın olduğunu gördük. İl Müdürümüzün yaptığı açıklamalardan aslında lavantanın Kayseri'mizin hem toprak yapısına hem iklim yapısına uygun olduğunu öğrenmiş olduk. Bu anlam dada inşallah bir daha ki ekim sezonunda yani nisan gibi hem Bünyan'da hem Tomarza'mızda hem Develi'mizde daha fazla alanın ekilmesi ve lavantanın da artık ticari ürün olarak Kayseri'mizin tarım sektörü içerisinde yer alması için çalışmaları böylece başlatmış olduk. İnşallah, önümüzdeki nisan sonu gibi fideleri toprakla buluşturacağız, sizlerle de yine bir arada oluruz inşallah, tabi bu ilk örnek değil Tomarza'mızda ve Bünyan'da belki ilk olacak ama Kayseri'mizde farklı ekim alanları mevcut. Buralar dada bunu yetiştiği ticari olarak ta verimli olduğu kanıtlanmış olduğu için inşallah çiftçimizin gelir durumunun artması, hayatını daha iyi standartta devam ettirebilmesi için ürünleri araştırmaya devam ediyoruz. Hem bizler siyasiler olarak, hem sağ olsun Tarım Müdürlüklerimiz, Hükümetimiz aynı şekilde alternatif bitkiler tıbbi ve aromatik bitkiler biliyorsunuz son dönemde gündemde bununla ilgilide mecliste bir araştırma komisyonu var. Komisyon üyeleri ile de yakından görüşüyoruz, bir ay uzatma aldılar. İnşallah onlarda eylül-ekim gibi raporlarını tamamlamış olacaklar.



Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi konusunda çeşitli teşvikler söz konusu olabilir. Bunla tabi ülkemizin, coğrafyamızın bir çoğu aslında kendiliğinden yetişebilecek ve süreç içerisinde bulunan bitkiler, bunları sanayileştirmemiz bunları sanayiye kazandırmamız lazım.



Bir sektör haline getirmemiz lazım, biliyorsunuz bitki çayından tutun, lavantanın çayından tutun, lavanta balına kadar, yağından tutun elimde gördüğünüz gibi düğün organizasyonlarında sünnetlerde vs. çiçekçilerde kullanılmasına kadar, çiçek demetleri içerisinde yer almasına kadar ve bir çok yan etkinin yanında, hepimizin yakından bildiği gibi lavanta tarlalarından yöreye 100 binlerce kişinin geldiği söz konusu. Bu uygulamaları yöremize kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah birkaç sene içerisinde lavanta denince akla gelecek şehirler arasında bir tanesi de Kayseri' olacak diyorum" şeklinde konuştu.



Develi Kaymakamı Murat Duru ise, "Develi'mizin ve Kayseri'mizin toprak ve iklim yapısına çok uygun olan lavanta bitkisinin, çiçeğinin birçok alanda sayın millet vekilimizde ifade ettiler nerelerde kullanıldığını. Develi'mizde Kayseri'mizde yetiştirilmesi de bizi ziyadesiyle mutlu eder. Çiftçilerimize gelir sağlar, ülke ekonomisine katkı sağlar bizde kaymakamlık olarak, mülki amir olarak, çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz, teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.



İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise, "Kayseri'de dediğimiz gibi bir çok konuda enleri yaşayan bugün buğdayından patatesine, arpasından elmasına kadar Türkiye'de söz sahibi bir ildir" diyerek şunları söyledi:



"Turizm ağırlıklı artık yavaş yavaş ismini duyuran Erciyes ve kayak ile beraber birçok turistinde geldiği bir şehirde tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda da çok iyi bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Devamlı yol alıyoruz. Buradaki hedefimiz 2023, 2053, 2071 ülkemizin dış kaynaklardan gelebilecek her türlü kimyasalı yada çaya kaynak olarak aktaracağımız parayı içeride tutmak, içeride kendi üreticileri gelir seviyesini artırmak özellikle düşük alanlarda daha yüksek gelir getirecek unsurları, hem bakanlığımız hem de mülki idaremiz bu konuda destek veriyorlar. Ben bu konuda yapılan çalışmaları bundan sonra da sayın vekilimizin destekleriyle çok daha iyi yerlere varacağını düşünüyoruz. Buradaki çalışmada denemeydi. Zamanı başlamış olan iyi yol alınmış, bu önümüzde bir çok üreticiye mimar danlık yapacaktır. Ben bu tür üretimlerin ilimizde artması konusunda bakanlığımız ve kurumumuz olarak her türlü gayret sarf edeceğimizi bir kez buradan belirtmek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Sayın vekilimize ve kaymakamımıza, buradaki huzurundaki tüm paydaşlarımıza inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük alanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerin Kayseri'de üretimini yapacağız diye düşünüyorum." - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika! Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı! İşte ilk açıklama

Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler

Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu