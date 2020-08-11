İsmail Er: 'Balotelli 1.2 milyonu kabul ederse Beşiktaş forması giyecek'

İşte İsmail Er'in aktardığı önemli noktalar;

'Balotelli'nin Beşiktaş'a gelmesi oldukça sıkıntılı duruma geldi. Balotelli Beşiktaş'tan çok yüksek bir rakam talep ederken başkan Ahmet Nur Çebi ise 1 milyon 250 bin Eurodan daha yüksek bir rakam vermeyeceklerini ifade etti. Bu ücreti de oynayacağı maç başına göre böleceklerini ifade etti. Balotelli bu rakamları kabul ederse Beşiktaş forması giyecek.' derken gündemdeki diğer golcü adaylarıyla ilgili de 'Şu anda Beşiktaş'ta Ze Luis ve Patrick Shick ile temaslar sürüyor bu isimler Beşiktaş'ın önerdiği ücreti kabul ederlerse iki oyuncudan birisi İstanbul'a gelebilir. Ancak bu isimlerden sonuç alınamazsa Alanyaspor'dan Cisse gündeme gelecek.'