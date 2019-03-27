İsmail Erdem: "Ataşehir'de Gönüller Değişim İçin Birleşti. Gönüller Yapmaya Geliyoruz"

İsmail Erdem
: " Ataşehir
'de gönüller değişim için birleşti. Gönüller yapmaya geliyoruz"
İsmail Erdem: "31 Mart Ataşehir için değişim vakti"
İSTANBUL - AK Parti
Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem vatandaşlarla beraber "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Sevgi Yürüyüşü sonrası konuşma yapan Başkan Erdem, "Ataşehirde gönüller değişim için birleşti. Sevgimizle geliyoruz. Gönüller yapmaya geliyoruz" dedi. Sancaktepe Belediye
Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir'de Yenisahra Mahallesi'nden Barbaros Mahallesi
'ne kadar süren Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüş esnasında esnafı selamlayan Başkan Erdem karanfil dağıttı. Başkan Erdem, Barbaros Mahallesi'nde davul zurna ve büyük coşku ile karşılandı.
"Bu meydanlar gösteriyor ki, 31 Mart Ataşehir için değişim vakti"
Barbaros Mahallesi'nde konuşma yapan Başkan İsmail Erdem, "Bu seçim Ataşehir'in de, İstanbul
'un da kader seçimi. İnanıyoruz ki, milletimiz basireti ile feraseti ile sağduyusu ile hareket edecek. 85 gündür sokaklardayız. Her taraftan, Ataşehirli komşularımızdan gelen ifade şu; '31 Mart'ta bunları gönderiyoruz, sizler geliyorsunuz.' Pazartesi'den sonra göreve başlar başlamaz, imar durumu isteyen komşularımıza imar haklarını en iyi şekilde vereceğiz. Bu depremlik binalardan kurtulmaya başlayacaksınız. Komşularımızın yıllardır hasretle beklediği hizmete kavuşması yakındır. Bu meydanlar gösteriyor ki, 31 Mart Ataşehir için değişim vakti. Ataşehir'de gönüller değişim için birleşti. Sevgimizle geliyoruz. Gönüller yapmaya geliyoruz" dedi.