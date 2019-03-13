İsmail Erdem: Ataşehir'de Kültür Merkezi Dedikleri Şey 2 Adet Baraka Bina

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir'deki Kültür Merkezleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir'deki Kültür Merkezleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "Ataşehir'de kültür merkezi dedikleri şey 2 adet baraka bina" dedi.



AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi'nin "Ataşehir'de çok sayıda Kültür Merkezi var" açıklamasına cevap verdi. Ataşehir'de kültür merkezi azlığına dikkat çeken Erdem, şöyle konuştu:



"Ataşehir'dekültür merkezi dediğimiz 2 adet baraka binadan ibaret küçük küçük evler. Onlar kültür merkezi sayılmaz. Bizler, 10 kişinin bir araya gelip yuvarlak masada oturacağı bir alanı kastetmiyoruz. Kültür merkezlerinde tiyatrolar oynanmalı, sinemalar izlenmeli, konserler verilmeli. Ataşehir'de böyle bir mekan yok. Ataşehir bu yönüyle fakir.Finans şehri diyoruz Ataşehir'e fakat içeriğe baktığımızda gerçekten fakir bir ilçe. Öğretmen Evi'ni yapmış İl Özel İdaresi 20 yıl önce. Maalesef kamuya ait bir kültür merkezi yok."



"ATAŞEHİR NEDEN DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VERMESİN?"



Ataşehir'i uluslararası arenada tanıtmak istediklerini kaydeden Erdem, "Sempozyumların, toplantıların düzenlenebileceği uluslararası düzeyde mekanlara ihtiyaç var. Finans şehri böyle olunur. Ataşehir'e bir Finans Müzesi kuracağız. Böylece Ataşehir'i uluslararası arenada tanıtmış olacağız. Bütün güçlü firmalar ve yöneticilerinin gelebileceği düzeye çıkaracağız. Dünya finansının yönetildiği yer Newyork'tur. 30 yıl sonra Ataşehir neden dünya ekonomisine yön veren bir idari merkez olmasın?" ifadelerini kullandı.



"ANADOLU KÜLTÜR SANAT OPERA MERKEZİ AÇACAĞIZ"



Ataşehir için projelerini anlatan Erdem, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



"31 Mart'ta Ataşehir'de değişim olacak. 1 Nisan sabahı da Ataşehir'degelişmiş şehir standartlarında çevreci bir imar planı çıkarılacak. 15 mahallemizde çeşitli imar sıkıntıları var. Ataşehir'in meydanı yok. Kadıköy Hali 100 bin metrekarelik bir alan. Yıllardır hal esnafı, perakendeciler burada bulunuyor. Ancak burası trafik sorununa neden oluyor. Burada güzel bir projemiz var. Burayı meydan yapacağız. 100 bin metrekarelik devasa bir alan olacak. Burası bir şehir meydanı olacak. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin bir benzeri olacak. Bu halin yerine Anadolu Kültür Sanat Opera Merkezi'ni açacağız. Ataşehir'de yeşil alan eksikliği var. Erenköy Gümrüğü de trafik sorunu oluşturan başka bir noktadır. İETT Garajı ve Erenköy gümrüğü de taşınacak. O alanda 300 bin metrekarelik Millet Bahçesi olacak." - İstanbul

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