İsmail Erdem Ataşehir'de Vatandaşları Ziyaret Etti
21 dakika önce
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Sancaktepe Belediye
Başkanı ve AK Parti Ataşehir
Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem
, Mimar Sinan
Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Erdem, birçok çözülmemiş işin sonuca ulaşacağını belirtti.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ak Parti
Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir'de seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdem, mahallelinin sorunları dinledi. Mahalleli ile birebir görüşen Başkan Erdem'e vatandaşlar ilgi gösterdi. Erdem, esnafların ardından aile ziyaretlerinde bulundu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:55 Kaynak: İHA
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