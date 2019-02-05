Son Dakika Haberleri: İsmail Erdem Ataşehir'de Vatandaşları Ziyaret Etti

İsmail Erdem Ataşehir'de Vatandaşları Ziyaret Etti

21 dakika önce

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İsmail Erdem Ataşehir'de Vatandaşları Ziyaret Etti, System.String[]
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Erdem, birçok çözülmemiş işin sonuca ulaşacağını belirtti.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir'de seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdem, mahallelinin sorunları dinledi. Mahalleli ile birebir görüşen Başkan Erdem'e vatandaşlar ilgi gösterdi. Erdem, esnafların ardından aile ziyaretlerinde bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Ak Parti, Sancaktepe Belediye, İsmail Erdem, Ataşehir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dengeleri Değiştirecek Seçim Anketi: MHP'lilerin Yarısı AK Parti'ye Oy Vermeyecek Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın

Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü Serel Yereli, İç Çamaşırlı Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsmail Erdem Ataşehir'de Vatandaşları Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]