İsmail Erdem, "Ataşehir'e Gideceğiz Sıfırdan Başlayacağız"

- İsmail Erdem, "Ataşehir'e gideceğiz sıfırdan başlayacağız"İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi.

- İsmail Erdem, "Ataşehir'e gideceğiz sıfırdan başlayacağız"



İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi. Akşam yemeğinde bir araya gelinen programda konuşan Başkan İsmail Erdem, "Ataşehir'e gideceğiz sıfırdan başlayacağız" dedi.

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Sancaktepe İlçe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir, Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Avukat Şeyma Döğücü ile STK temsilcileri katıldı.

Gecede konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Ataşehir'in iki mahallesi dışında hizmete susamış her taraf perişan olan bir ilçe var. 22-23 gündür Ataşehir'de gece gündüz dolaşıyoruz. Belediye var mı, yok mu? Hissetmek çok zor. Bunu bir muhalefet belediye başkanı olarak söylemiyorum işin gerçeği bu. Bunu tespit ederken şunun altını çizmekte fayda var. Ataşehir'e gideceğiz sıfırdan başlayacağız yeni bir ilçe kurmak için. Üsküdar'dan gelen, Kadıköy'de gelen, Ümraniye'den gelenler daha birleşik bir ilçe olamamış. Hiç kimse ben Ataşehirliyim diyemiyor. Yapılacak iş çok orada. Ataşehir halkında yüksek bir heyecan var, hizmete susamışlık var. Ataşehirli de bunu özgür iradesi ile sandığa gidip değerlendirecek" dedi.

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