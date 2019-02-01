Son Dakika Haberleri: İsmail Erdem, Bakan Kurum ile Ataşehir'in Mülkiyet Sorununu Görüştü

İsmail Erdem, Bakan Kurum ile Ataşehir'in Mülkiyet Sorununu Görüştü

30 dakika önce

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

İsmail Erdem, Bakan Kurum ile Ataşehir'in Mülkiyet Sorununu Görüştü, System.String[]
Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Erdem, Bakan Kurum ile Ataşehir ilçesinin mülkiyet sorunlarını görüştü.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği seçim tanıtım toplantısına katıldı. Erdem toplantı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ederek Ataşehir'e yapılan hizmetleri ve mülkiyet sorununu görüştü. İsmail Erdem görüşme sonrasında Bakan Kurum'a, ilgi ve çözüme yönelik yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Sancaktepe Belediye, Ataşehir, Güncel
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