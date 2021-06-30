İsmail Erdem, Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler'i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Süper Lig'e yükselen Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler takımını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Süper Lig'e yükselen Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler takımını ziyaret etti. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, federasyonun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Futbol takımının ödül törenine katılan Erdem, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, belediye başkan yardımcısı Latif Coşar ve kulüp kurucu başkanı Sıtkı Aydemir'i tebrik etti.

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