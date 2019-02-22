İsmail Erdem CHP Standını Ziyaret Etti
4 dakika önce
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Aşık Veysel Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla biraraya geldi.
AK Parti Ataşehir
Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem
, Aşık Veysel
Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla biraraya geldi. Sancaktepe Belediye
Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkanı Adayı İsmail Erdem, bugün öğle namazının ardından Aşık Veysel Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Aşık Veysel Mahallesi'nde CHP
seçim standını ziyaret ederek CHP'lilere selam veren Başkan İsmail Erdem, daha sonra halk pazarına girerek vatandaşlar ile sohbet etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:53 Kaynak: İHA
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