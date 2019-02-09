İsmail Erdem, Cuma Namazında Caferi Vatandaşlarla ile Bir Araya Geldi

İsmail Erdem, Cuma namazında Caferi vatandaşlarla ile bir araya geldiİSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, İmam Hüseyin Camii'nde Caferi vatandaşlarla bir araya geldi.

İsmail Erdem, Cuma namazında Caferi vatandaşlarla ile bir araya geldi



İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, İmam Hüseyin Camii'nde Caferi vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazı sonrası konuşma yapan Başkan İsmail Erdem, "Hayır dualarınıza talibiz. Cenabı Hak 31 Mart seçimlerini ümmetimiz, milletimiz hayırlı eylesin" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Kayışdağı İmam Hüseyin Camii'sinde Caferi vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan İsmail Erdem, Cuma namazını burada kıldıktan sonra cemaat ile sohbet etti. Birlik beraberlik mesajı veren Erdem, "Cumamız mübarek olsun. Hayır, dualarınıza talibiz. Cenabı Hak 31 Mart seçimlerini ümmetimiz, milletimiz hayırlı eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş

DNA Testi Sonucu Küçük Kızı İstismar Edenin, Sapık Dayısı Olduğu Ortaya Çıktı

Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım

Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle