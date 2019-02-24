Son Dakika Haberleri: İsmail Erdem: "Gençler, Umudumuz, Gücümüz ve Geleceğimizdir"

İsmail Erdem: "Gençler, Umudumuz, Gücümüz ve Geleceğimizdir"

54 dakika önce

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Kayışdağı Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.

İsmail Erdem:
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Kayışdağı Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdem, "Gençler umudumuz, gücümüz ve geleceğimizdir" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Kayışdağı Mahallesi'nde Genç ve Aydın Türkiye Platformu'nun (Genç - Ay) düzenlediği programda gençlerle buluştu. "Gençler, umudumuz, gücümüz ve geleceğimizdir" diyen Başkan Erdem, "Ataşehir'de toplumun her kesimi ihmal edildi. Özellikle Ataşehirli gençler yıllar boyunca ihmal edildi. Biz gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Gençlerimizin istifade edeceği mekanlar açarak istikbalimizi kazanacağız. Eğitim desteği almak, spor yapmak isteyen her gence sahip çıkacağız" dedi.

Program sonrası Başkan İsmail Erdem gençlerle kar altında fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

Sancaktepe Belediye, AK Parti, Ataşehir, Politika
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