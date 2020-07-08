İsmail Erdem: Türkiye - Macaristan milli maçı Sivas'ta oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk maçını Macaristan ile Sivas'ta oynayacağını belirterek, "İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa 3 Eylül akşamı milli takımımızı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk maçını Macaristan ile Sivas'ta oynayacağını belirterek, "İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa 3 Eylül akşamı milli takımımızı Sivas'ta misafir edeceğiz. Galibiyetle başlayacağımıza inanarak şimdiden milli takımımıza başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk maçında Macaristan'ı Sivas'ta konuk edeceğini ifade eden Erdem, "İlk maçın Sivas'ta oynanması inşallah uğurlu gelir. 3 Eylül akşamı nasip olursa Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de ise kongrenin 101'inci yıl dönümü olacak. Burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Geçen yıl da biz bu tarafa doğru istişare ediyorduk. Son olarak UEFA'nın çevre ve stadyumla ilgili tetkikleri kaldı. TFF olarak yakın bir zamanda resmi bir açıklama yapılacak. İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa 3 Eylül akşamı milli takımımızı burada misafir edeceğiz. Avrupa Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlayacağımıza inanarak şimdiden milli takımımıza başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:26 Kaynak: DHA
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