Son Dakika Haberleri: İsmail Ertekin: "Son dakikalarda kalitemizi gösterdik..."
Son Dakika Spor İsmail Ertekin: 'Son dakikalarda kalitemizi gösterdik...'

İsmail Ertekin: "Son dakikalarda kalitemizi gösterdik..."

6 saat önce

Kupada daha önce Elaziz Belediyespor'u 2-1 yenerek eleyen Manisa ekibi, 4'üncü tur mücadelesinde de deplasmanda Payasspor'u 2 kez mağlup duruma düşmesine rağmen son 5 dakikada bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.

İsmail Ertekin:

Kupada daha önce Elaziz Belediyespor'u 2-1 yenerek eleyen Manisa ekibi, 4'üncü tur mücadelesinde de deplasmanda Payasspor'u 2 kez mağlup duruma düşmesine rağmen son 5 dakikada bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.


Adını 5'inci tura yazdıran Manisa FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi devlerin yer aldığı son 32 takım arasına kaldı. 5'inci turda maçlar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.


İSMAİL ERTEKİN: "SON DAKİKALARDA KALİTEMİZİ GÖSTERDİK..."


Bu sezon kupa dahil 12 resmi maçta 11 galibiyet alıp hiç yenilmeyen Manisa FK'da teknik direktör İsmail Ertekin, Payasspor maçının başında iyi konsantre olamadıklarını, son dakikalarda kalitelerini gösterip kupada yollarına devam ettiklerini söyledi.


İsmail Ertekin, Galatasaray, Fenerbahçe, Manisa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:47 
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