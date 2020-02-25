İsmail Filiz: Kızım olacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin İsmail Filiz: Kızım olacak - Son Dakika Magazin

İsmail Filiz: Kızım olacak

17 dakika önce

2017 yılında Nurana Bagieva ile evlenen oyuncu, babalık heyecanı yaşadığını söyledi: "Bugün bebeğimizin cinsiyeti belli oldu.

İsmail Filiz: Kızım olacak, System.String[]

2017 yılında Nurana Bagieva ile evlenen oyuncu, babalık heyecanı yaşadığını söyledi: "Bugün bebeğimizin cinsiyeti belli oldu. Kızımız olacak. Ama daha isim düşünmedik."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:31 
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