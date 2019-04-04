İsmail Gülle: "Mart Ayında İhracat Performansı Hız Kesmedi"

Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle; "TİM olarak, ilan ettiğimiz 'Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı' kapsamında yeni reform sürecinde ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz. İhracatçılarımızın güçlü ihracat performansının 2019 yılı boyunca devam edeceğine inancım tam" dedi.

Mart ayı ihracatı, Özel Ticaret Sistemi kayıtlarına göre 15 milyar 488 milyon dolar olarak gerçekleşirken; ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 oldu. Genel Ticaret Sistemine göre ise, 16 milyar 334 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti.

Toplantıdaki konuşmasında küresel ticaretteki zorluğa rağmen, bu yılın mart ayında da ihracat performansını düşürmediklerini belirten İsmail Gülle, yerel seçimleri de değerlendirerek şunları söyledi: "Halkımız demokrasisine sahip çıkarak, milli iradesini güçlü bir şekilde yansıttığı katılım oranı ile yerel seçimleri tamamlamıştır. Sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dilerim. Bugünden itibaren, önümüzdeki 4,5 yıl boyunca hızlı bir reform dönemi içerisine gireceğiz. TİM olarak bizler de, ilan ettiğimiz "Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı" kapsamında bu reform sürecinde ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz. İhracatçılarımızın güçlü ihracat performansının 2019 yılı boyunca devam edeceğine inancım tam."

Reform dönemi küresel rekabetteki iddiamızı perçinleyecek

"2023 ve 2030'a doğru çalışan ve genç nüfusun artışı devam ederken, çalışmalarımızı yepyeni bir 'insan kıymetleri mimarisi ile' birleştirdiğimizde Türkiye'yi Avrasya'nın en cazip yatırım merkezi haline getirebiliriz" şeklinde konuşan İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni bir vergi mimarisi, yeni bir finansal mimari ve yeni bir tedarik zinciri mimarisi nisan ayından itibaren devrede olacak. Dolayısıyla bu reform döneminde ekonomi yönetimimiz küresel rekabetteki iddiamızı ve kabiliyetimizi perçinleyecek olan vergi reformlarını, finansal reformları, üretim, istihdam ve büyümede yeni model ve politikalara imkan sağlayacak reformları üretimde maliyetler açısından ihracatçılarımıza odaklanacak."

Dijital dönüşüm ihracat sürelerini kısaltacak

Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 'Kâğıtsız İhracat' uygulamasının lansmanını gerçekleştirdiklerini hatırlatan İsmail Gülle: "13 ayrı dijitalleşme projesini hayata geçirmiş veya geçirmek üzere olan Ticaret Bakanlığı, nisan ayı sonu itibariyle tüm gümrüklerde 'Kağıtsız İhracat' uygulamasını hayata geçiriyor. Deneme süreçleri pilot olarak seçilmiş gümrüklerde tamamlanmış durumda. 'Kağıtsız İhracat' uygulaması, 83 bin ihracatçı firmamız ihracata konu toplam 154 belgede, fiziki olarak gümrüğe gitmeden, evraklarını elektronik ortamda ibraz edebilecek" dedi.

Mart ayı ihracatında otomotiv yine liderliği göğüsledi

Mart'ta 2,9 milyar dolarla yine Otomotiv sektörü lider oldu. Bu sektörü 1,8 milyar dolarla Kimyevi Maddeler ve 1,7 milyar dolarla Hazırgiyim ve Konfeksiyon takip etti. İhracatını en çok artıran sektörler yüzde 95,5 artış oranı ile Savunma ve Havacılık sektörü, yüzde 25,8 ile Gemi ve Yat sektörü ve yüzde 18,9 ile Çimento Cam ve Seramik ürünleri oldu.

Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu. AB ülkelerinin ihracatımızdaki toplam payı Mart ayında yüzde 48,7 olarak gerçekleşti. İllerin ihracatına bakıldığında ise 47 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il, sırasıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli olarak gerçekleşti. En dikkat çekici artışlar ise Gümüşhane, Yalova ve Yozgat'ta yaşandı.