İsmail Gür Manisa'ya Veda Etti

İçişleri Bakanlığının açtığı görevde yükselme sınavını kazanarak Sinop Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne atanan Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şefi İsmail Gür düzenlenen tören ile Manisa'ya veda etti.

İçişleri Bakanlığının açtığı görevde yükselme sınavını kazanarak Sinop Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne atanan Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şefi İsmail Gür düzenlenen tören ile Manisa'ya veda etti.



Manisa Polisevinde düzenlenen veda yemeğine Vali Vekili Ünal Çakıcı, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Özel Kalem Müdürü Tülin Kudak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım, İl Yazı İşleri Müdür Vekili Cüneyt Ağılgak, Protokol Şube Müdürü Osman Yılmaz, emekli Manisa Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Erşen Akar, İsmail Gür ve eşi Hatice Gür ile Valilik personeli ve eşleri katıldı.



Duygu dolu anların yaşandığı törende İsmail Gür'ün birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları duygu ve düşüncelerini dile getirdi.



İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım hem mutlu, hem de hüzünlü olduklarını belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır birlikte çalıştığımız İsmail Gür arkadaşımızı Sinop'a İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü olarak uğurlamak üzere bir aradayız. Arkadaşımızdan ayrılmak istemesek de görevde yükselerek gitmiş olması bizim için teselli kaynağı. Ama dileriz en kısa sürede Manisa'da yeniden aramızda olur. Birlikte görev yaptığımız süre içerisinde hep birleştirici, tamamlayıcı oldu. Onun yokluğunu hissedeceğiz, onu arayacağız. Zorlukların yanında güzellikleri de paylaştık, güzel anılarımız oldu. Sinop'ta çok başarılı olacağına inanıyor, kendisine üstün başarılar diliyorum. Değerli eşleri Hatice Hanımefendi ve çocukları ile sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum." dedi.



Vali Yardımcısı Abdullah Etil, 1982 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinde İsmail Gür ile aynı sınıfta okuduklarını ve o tarihten beri tanışıklıklarının devam ettiğini belirterek, "Biz mesleğe girip Anadolu'nun değişik yerlerini dolaşınca biraz koptuk. Daha sonraları Manisa Valiliğini ziyaretlerimde mutlaka kendisini ziyaret edip çayını içiyordum. Anadolu'yu, değişik kültürleri tanımak insanın hayatına zenginlik katıyor. İsmail Beyin terfien gidecek olması Anadolu'ya açılması çok iyi. Sinop, birçok kişinin hep olumlu olarak bahsettiği iyi bir il. Memnun kalacağına inanıyorum. Ama Manisa gibi bir ilden ayrılışının zorlukları da mutlaka olacaktır. Kendisi sabırlı, tevekkül sahibi, çalışkan ve herkes tarafından saygı gören birisi. Mutlaka işini iyi yapacak. Dileğimiz kendisini daha iyi yerlerde görmek. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum." diye konuştu.



Vali Vekili Ünal Çakıcı da daha önce Sinop'ta görev yaptığını belirterek şunları söyledi: "Karadeniz'de şöyle bir söz vardır. Karadeniz'in üç şeyi güzeldir: Temmuzu, Ağustosu ve Sinop'u. İsmail Bey'i birkaç yıldır tanıyorum. 15 Temmuz sürecinde beraber zor zamanlar da geçirdik, ama Allah'ın izniyle bu aşamaları aştık. İsmail Bey, kendisine verilen görevlerin başarıyla üstesinden geldi. Bunda mezun olduğu Siyasal Bilgiler Fakültesinin büyük etkisi var. Yolu açık olsun, hayırlı olsun, tekrar dönüşünü bekliyoruz."



Vali Vekili Ünal Çakıcı'nın konuşmasının ardından İsmail Gür'e çiçek, Manisa Valisi Ahmet Deniz adına Üstün Başarı Belgesi ve mesai arkadaşlarının hediyeleri takdim edildi.



Duygularını dile getiren İsmail Gür de düzenlenen veda programı nedeniyle teşekkür ederek, "Sinop istediğim bir yerdi. Bunun heyecanını yaşarken bir yandan da sizlerden ayrılmanın hüznünü içimde yaşıyorum. Yaklaşık 20 yıl Türk Telekom'da, 10 yıl da Manisa Valiliğinde çalıştım. Buradan başka bir yere gitmek takdir edersiniz ki insanda değişik duyguların oluşmasına neden oluyor. Ben 10 yıllık süre boyunca bana değer katan, bir şeyler öğreten siz değerli mesai arkadaşlarıma, ayrılan arkadaşlarıma, amirlerime teşekkür ediyorum. Sizlere hakkım geçtiyse hakkımı helal ediyorum, sizin de hakkınızı helal etmenizi bekliyorum. Yeniden buluşmak umuduyla her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum, hoşça kalın" dedi. - MANİSA

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