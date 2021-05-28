İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, 1.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Çağıran'ın Hacıoğlu'nu başka bir kadınla yakaladığı ve bu yüzden onu terk ettiği öne sürüldü.
İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki de 4 yıllık evliliklerinin Merve Çağıran yüzünden bittiğini öne sürmüş, ikili ise iddiayı yalanlamıştı.
İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenmiş, mutluluk pozları vermişti.
Son Dakika › Magazin › İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın ayrılığında ihanet iddiası! - Son Dakika Magazin