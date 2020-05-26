İSMAİL HAKKI KARADAYI HAYATINI KAYBETTİ (1) - Son Dakika

İSMAİL HAKKI KARADAYI HAYATINI KAYBETTİ (1)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi.
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-ARŞİV
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 02:49 Kaynak: DHA
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