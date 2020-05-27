İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika
İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı için İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.
TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı için İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü. - İstanbul
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27.05.2020 19:23:07. #1.13#
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