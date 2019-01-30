Son Dakika Haberleri: İsmail Haktan Odabaşı Manisa Bşb'de

İsmail Haktan Odabaşı Manisa Bşb'de

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından galibiyet çıkaramayan ve zirve yarışından uzak kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, uzun süredir peşinde olduğu İsmail Haktan Odabaşı'nı renklerine bağladı.

İsmail Haktan Odabaşı Manisa Bşb'de, System.String[]
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından galibiyet çıkaramayan ve zirve yarışından uzak kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, uzun süredir peşinde olduğu İsmail Haktan Odabaşı'nı renklerine bağladı.

Sezonun ilk yarısını Boluspor'da geçiren deneyimli kanat oyuncusunun 2.5 yıllık sözleşmeye imza attığı törene başkan Mevlüt Aktan, şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Gençoğlu ve Özcan Nalbantlar katıldı.

Törende konuşan İsmail, "Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Takımımızı başarıya taşıyacağız" dedi. 

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Haktan, Manisa, Spor
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