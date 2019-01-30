İsmail Haktan Odabaşı'ndan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2,5 Yıllık İmza

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan, futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Gençoğlu ve Özcan Nalbantlar'ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu yapan imzayı atan İsmail Haktan Odabaşı, " Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum" dedi.

" Spor Toto 1.Lig'den Gelen Teklifleri Geri Çevirdim ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Geldim"

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferi İsmail Haktan Odabaşı, " Yeni bir takıma geldiğim için çok heyecanlıyım. Ayrıca hedefleri olan kurumsal bir takıma geldiğim için de çok mutluyum. Manisa benim evim gibi oldu. Başkanla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan yaptığımız görüşmede bana kulübün hedeflerinden bahsetti. Bu hedeflerde benimle birlikte yürümek istediğini söyledi bana. Bende memnuniyetle karşıladım. Şu anda birçok Spor Toto 1. Lig takımından teklif almama rağmen hedefi olan bir camiada oynamak istediğimi başkanıma ilettim. Burada olduğum için çok mutluyum. Hedeflerimiz var. Allah'ın izniyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek hedefe ulaşmak istiyoruz. Bende en kısa zamanda takım arkadaşlarıma adapte olup en iyi katkıyı vermek için çalışacağım. Elimden gelen tüm mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor için yapacağım. İki taraf içinde hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Aktan, " İsmail Haktan Odabaşı Tecrübesiyle ve Kalitesiyle Takıma Çok Büyük Katkı Sağlayacaktır"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, " Bir süredir İsmail Haktan Odabaşı'yı renklerimize bağlamak için görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Bu transferde İsmail Haktan Odabaşı'nın da Manisa Büyükşehir Belediyespor için istekli oluşu, önemli kriterlerden biriydi. Takımımıza ciddi katkı sağlayacak bir ismi kadromuza kazandırdık. İsmail Haktan Odabaşı, kalitesini ispatlamış bir isim. Tecrübesiyle ve kalitesiyle takıma çok ciddi katkısı olacaktır. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İsmail Haktan Odabaşı Futbol Kariyerine Balçovaspor'un Altyapısında Başladı

İsmail Haktan Odabaşı, futbol kariyerine ilk olarak 2005 yılında Balçovaspor'un alt yapısında başladı ve burada 2 sezon forma giydikten sonra 2007 yılında Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu. 2 sezon boyunca burada genç takımlarda mücadele verdikten sonra 2009 yılında A takıma yükseldi. A takıma yükselmesiyle beraber profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Haktan Odabaşı, futbol kariyerinde Bursaspor'un yanı sıra Denizlispor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Gaziantepspor, Giresunspor, Manisaspor'un formalarını başarıyla sırtında taşıdı ve kariyerinde toplam 29 gole imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsmail Haktan Odabaşı, son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un başarısı için ter döktü.