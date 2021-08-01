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İsmail Heniyye yeniden Hamas'ın lideri seçildi - Son Dakika

İsmail Heniyye yeniden Hamas'ın lideri seçildi

01.08.2021 15:05
İsmail Heniyye yeniden Hamas'ın lideri seçildi, System.String[]

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına, yeniden İsmail Heniyye oldu.

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına, yeniden İsmail Heniyye oldu.

Hamas'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, üç bölgenin (Gazze Şeridi, Batı Şeria ve yurt dışı) sorumlularının seçiminin ardından Genel Şura Konseyi bugün 2021-2025 siyasi büro başkanlığı için isim belirlemek üzere toplandı.

Konsey, Halid Meşal'in seçimlerden özrünü sunarak çekilmesinin ardından rakibi olmayan Heniyye'yi oy birliğiyle siyasi büronun ikinci dönem başkanlığı için seçti.

Hamas, Heniyye'nin Siyasi Büro Başkanı seçilmesiyle 18 Şubat'ta başlayan mevcut 2021-2025 dönemi iç seçimlerini tamamlamış oldu.

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, 10 Mart'ta yapılan seçimin ardından ikinci kez aynı göreve getirilmişti. Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, 12 Nisan'da Mahir Salah'ın halefi olarak hareketin yurt dışı sorumlusu seçilmişti. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Salih el-Aruri de 4 Temmuz'da Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu olmuştu. Siyasi Büro Başkan Yardımcısının ise daha sonra seçilmesi bekleniyor.

Hamas, seçimleri her 4 yılda bir gizlilik içinde yürütüyor.

Heniyye, ilk kez Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için Mayıs 2017'de yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine seçilmişti.

İsmail Heniyye kimdir?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda 1963'te dünyaya geldi.

Heniyye, "Hamas'ın özel güvenliğinin sorumlusu olduğu" suçlamasıyla 1987'de 18 gün, 1988'de altı ay ve 1989'da üç yıl olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutuklu kaldı. 1999'dan 2004'e kadar, Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yapan Heniyye, Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Heniyye, hareketin başbakan adayı olarak açıklandı. ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa atandı. Hamas ile Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine Heniyye, Haziran 2007'de Abbas tarafından görevden alındı.

Heniyye, Ekim 2006'da konvoyunu, Mayıs 2007'de ise evini hedef alan İsrail'in füze saldırısından sağ kurtulmuştu.

Siyasi Büro Başkanlığı, İsmail Heniyye, Halid Meşal, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsmail Heniyye yeniden Hamas'ın lideri seçildi - Son Dakika


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