İsmail'in Yeri' İsimli Et Lokantasının Sahibi Fetö Şüphelisi İsmail Çolak Adliyeye Getirildi

'İsmail'in Yeri' isimli et lokantasının sahibi FETÖ şüphelisi İsmail Çolak adliyeye getirildiDÜZCE - 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, Polonya 'dan gelerek teslim oldu. Çolak'ın emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk oldu.Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, Bolu Dağı'nda bulunan İsmail Yeri isimli et lokantasının sahibi İsmail Çolak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çolak, itirafçı olmak istediğini belirterek, Türk yetkililerine teslim oldu. Polonya'dan Türkiye 'ye gelen İsmail Çolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak Düzce'ye getirilmişti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsmail Çolak adli makamlara sevk edildi.