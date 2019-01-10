Son Dakika Haberleri: İsmail'in Yeri' Olarak Bilinen Et Lokantasının Fetö'den Aranan Sahibi Teslim Oldu

İsmail'in Yeri' Olarak Bilinen Et Lokantasının Fetö'den Aranan Sahibi Teslim Oldu

17 dakika önce

'İsmail'in Yeri' olarak bilinen et lokantasının FETÖ'den aranan sahibi teslim oldu DÜZCE - 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, Polonya'dan gelerek teslim oldu.

'İsmail'in Yeri' olarak bilinen et lokantasının FETÖ'den aranan sahibi teslim oldu

DÜZCE - 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, Polonya'dan gelerek teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, Bolu Dağı'nda bulunan ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Finlandiya'ya kaçtığı belirlenen Çolak, dün itirafçı olmak istediğini söyleyerek, Türk yetkililerine teslim olacağını belirtti. Talebinin kabul edilmesi üzerine, Polonya'dan Türkiye'ye gelen İsmail Çolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Çolak'ın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Düzce, Polonya, 3. Sayfa
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