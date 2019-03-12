İsmail Kahraman'dan TBMM Başkanı Şentop'a Ziyaret
1 saat önce
TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti.
TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman
, Meclis Başkanı Mustafa Şentop
'u makamında ziyaret etti.
27'nci dönem Meclis Başkanı Kahraman, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti. Ziyarette Kahraman ile Şentop ile bir süre görüştü. Mustafa Şentop'u ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
ile PTT
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de ziyaret etti.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:56 Kaynak: DHA
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