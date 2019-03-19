İsmail Kapan Ortadoğu'da Değişen Dengeleri Anlattı

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Ortadoğu'da değişen dengeleri Adıyaman Üniversitesinde anlattı.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Ortadoğu'da değişen dengeleri Adıyaman Üniversitesinde anlattı.



Adıyaman Üniversitesi İktisadi Düşünceler Topluluğu tarafından düzenlenen 'Ortadoğu'da Dengeler Değişirken' konferans Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlendi.



İlk olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü'yü makamında ziyaret eden Dr. İsmail Kapan, daha sonra konferansa katıldı.



İsmail Kapan konuşmasında ilk olarak dünyada ki küresel ve bölgesel ölçekli değişmelerden bahsederek, Euro-Atlantik eksininde ki zayıflama, 1945 sonrası güç dengelerinde değişim, Asya Pasifik Bölgesinde ki meydan okumalar, ABD-Çin rekabeti, Rusya ve Hindistan faktörleri aktardı.



İsmail Kapan konuşmasının Ortadoğu Bölgesiyle ilgili ise yaptığı konuşmada, " Ortadoğu coğrafyasının çok önemli bir özelliği var. Bu coğrafyanın bu kadar belaya bulaşmasının sebebi Dünya'da bilinen enerji rezervlerinin yüzde 80'i yer alıyor. Dolayısıyla en şiddetli paylaşım kavgaları İslam dünyasında cereyan ediyor. Dünya ticareti için çok önemli olan 13 deniz boğazının 8 tanesi İslam ülkelerinde yer alıyor. Ortadoğu'da son 30 yılda dramatik değişmeler oldu ama 30 yıla gelmeden evvel, 19. Yüzyılın sonu ile 20. Yüzyılın başlarında atılan adımlar bu gün ki düzenin temel taşları oldu" dedi.



İsmail Kapan özellikle, Yahudilerin Filistin topraklarını alarak devlet kurması ve bölgedeki yeni gelişmelere değindi.



İsmail Kapan'ın konuşmalarının ardından öğrenciler Ortadoğu ve Dünya düzeniyle ilgili sorular yönetti.



İsmail Kapan adına Adıyaman Üniversitesi kampüs alanı içerisine dikilen fidanın sertifikası Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü tarafından, İsmail Kapan'a verildi. - ADIYAMAN

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