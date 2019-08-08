İsmail Kartal: "3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz"
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-4 oyuncu daha almayı planladıklarını, İngiltere Premier Ligi'nden iki futbolcu ile de görüştüklerini söyledi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-4 oyuncu daha almayı planladıklarını, İngiltere Premier Ligi'nden iki futbolcu ile de görüştüklerini söyledi. Kartal, Rize'de bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:05 Kaynak: AA
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