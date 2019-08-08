Son Dakika Haberleri: İsmail Kartal: "3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz"
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İsmail Kartal: "3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz"

11 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-4 oyuncu daha almayı planladıklarını, İngiltere Premier Ligi'nden iki futbolcu ile de görüştüklerini söyledi.

İsmail Kartal:
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-4 oyuncu daha almayı planladıklarını, İngiltere Premier Ligi'nden iki futbolcu ile de görüştüklerini söyledi. Kartal, Rize'de bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Kartal, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:05 Kaynak: AA
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