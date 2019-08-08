İsmail Kartal: "3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-4 oyuncu daha almayı planladıklarını, İngiltere Premier Ligi'nden iki futbolcu ile de görüştüklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-4 oyuncu daha almayı planladıklarını, İngiltere Premier Ligi'nden iki futbolcu ile de görüştüklerini söyledi. Kartal, Rize'de bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı

Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı: Babamı aradım, Beşiktaş ile görüş dedim

Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin evini boşaltıyor

Marcao yaptığı hatalarla Fatih Terim'i adeta çıldırttı