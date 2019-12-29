İsmail Kartal: "Beklemediğimiz anda beklenmedik şekilde bir gol yedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Beklemediğimiz anda beklenmedik şekilde bir gol yedik' - Son Dakika Spor

İsmail Kartal: "Beklemediğimiz anda beklenmedik şekilde bir gol yedik"

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Beklemediğimiz anda beklenmedik şekilde bir gol yedik" dedi.

İsmail Kartal:

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Beklemediğimiz anda beklenmedik şekilde bir gol yedik" dedi.


Karşılaşmanın ardından basın açıklaması yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi oynadıklarını fakat golü atanın Fenerbahçe olduğunu dile getirerek, "Maça biraz istediğimiz gibi başlayamasak da yediğimiz golden sonra kendimize geldik oyunu dengeledik. Sonunda duran toptan bir gol bularak beraberliği elde ettik. Her şey kontrolümüzdeydi, planladığımız gibi gidiyordu. Fenerbahçe'ye 2. yarı pozisyon vermedik. Bizim pozisyonlarımız olabilirdi, son pasları iyi değerlendirebilseydik sonuç alabilirdik. Beklemediğimiz anda beklenmedik şekilde bir gol yedik. Fenerbahçe golü attı kazandı. İyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı. - RİZE

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
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